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Болельщики «Таврии» собрали деньги для крымчан, воюющих на востоке Украины

Болельщики футбольного клуба «Таврия» собрали 88 тысяч гривен для помощи военным из Крыма, которые служат на востоке Украины. Как сообщил в комментарии Крым.Реалии вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр, средства собирали в течение года.

«Мы выпустили ряд ящиков волонтерских и договорились с хозяевами заведений («Кримська перепічка», «Будьмо», «Кримський укроп»), чтобы они поставили у себя. Все владельцы заведений – это крымчане, которые переехали на материк», – прокомментировал Комуняр.

Он рассказал, что помощь предоставят 20 крымчанам-военным, а также одному феодосийскому отдельному батальону морской пехоты.

По словам Комуняра, «ультрас» не оставят инициативу и продолжат сбор средств.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.

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