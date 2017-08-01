Украинский активист Балух в суде заверил, что преследователей ждет расплата (аудио)

Украинский активист Владимир Балух на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского суда прокомментировал факты преследования, которым он подвергался с 2014 года, отметив, что тех, кто принимал в этом участие, постигнет наказание.

Во время прений, которые начались 1 августа в суде, Балух напомнил о факте подбрасывания ему боеприпасов, преследованиях, случаях срывания украинского флага с его жилища.

«В мою жизнь грубым образом вторглись, потоптались... И сейчас некоторые уже отходят в сторону, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела, некоторые сидят, кто принимал в этом участие... Есть и такой, который сидит, кто принимал участие во всей этой гадости, которая в отношении меня с 2014 года происходит. Я глубоко убежден, что каждого постигнет наказание за его грехи, за преступление, которое он совершает, не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского, что есть на земле», – сказал Владимир Балух на заседании суда.

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Он добавил, что у суда «нет ни единого факта, даже косвенного подтверждения» того, что он когда-либо приобретал, хранил или имел хотя бы дистанционный контакт с обнаруженными предметами, обнаруженными в его доме.

«Там (в доме, где якобы были найдены боеприпасы – КР) проживает моя супруга, больше никакого отношения к этому дому я не имею. Нет доказательств, что в этом доме я когда-либо хранил какие-то дорогие мне предметы, или предметы, которые я использую или собираюсь использовать. Даже весь инструмент я храню в доме моей матери, вся моя деятельность связана с этим домом. Но поскольку там все время находится моя мать, рядом всегда есть соседи, проникнуть в этот дом очень сложно», – отметил Владимир Балух.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд по делу украинского активиста Владимира Балуха 1 августа находится на стадии прений. Сам подсудимый в суде настаивает, что обвинения в отношении него носят политических характер.

В начале заседания прокурор запросил наказание для Балуха в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии общего режима.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.