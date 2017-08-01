На Керченской переправе предупреждают о возможных задержках в движении паромов

Оператор Керченской переправы ООО «Морская дирекция» предупреждает о возможном увеличении времени ожидания посадки на паром в ближайшие два дня из-за сильного ветра.

«С 2 до 3 августа прогнозируется ухудшение метеоусловий – увеличение скорости ветра до 17 м/с. Время ожидания может быть увеличено», – сказано в сообщении.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».