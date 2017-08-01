«Массандра» надеется привлечь тысячу рабочих для уборки винограда

В крымском предприятии «Массандра» сообщают о намерении привлечь к уборке винограда около тысячи сезонных рабочих, сообщает пресс-служба предприятия 1 августа.

По словам гендиректора предприятия Янины Павленко, сезонных рабочих ждут в восьми филиалах предприятия: Ливадии, Гурзуфе, Тавриде, Алуште, Малореченском, Приветном, Морском, Судаке.

«В сезон виноделия штат предприятия, который и так солидный, – это 2,5 тысячи человек, увеличится почти до 3,5 тысячи. Мы приглашаем в Крым, предлагаем официальное трудоустройство, проживание, питание. Ведь во всем мире уборка винограда – это не только труд. Это один из элементов привлечения активных и любознательных туристов», – сказала Павленко.

Крымское предприятие «Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами президента России.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.