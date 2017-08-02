Подконтрольная Кремлю прокуратура Ленинского района Крыма в ходе поверки выявила, что предприятие ЖКХ «Войково» взимало плату за потребленную воду в отсутствие утвержденного тарифа. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Тарифы были установлены самовольно, без соответствующего утверждения Государственным комитетом по ценам и тарифам Крыма, прокурор района возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП России (нарушение установленного порядка ценообразования)», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры, предприятие привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей (около 21 тыс грн – КР).

Кроме того, в адрес учредителя предприятия – администрации Войковского сельского поселения, внесено представление, во исполнение которого принимаются меры по устранению нарушений путем прохождения процедуры установления тарифов.

Ранее подконтрольный Кремлю госкомитет по ценам и тарифам аннексированного Крыма сообщил, что с 1 июля рост тарифов на полуострове составляет более 15% – на электроэнергию и тепло, 9% – на воду и 2% – на газ.