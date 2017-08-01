Украина подготовила для ЕСПЧ хронологию аннексии Крыма Россией

Украина подготовила показания полусотни свидетелей и около сотни видеоматериалов, касающихся аннексии Крыма Россией, для отправки в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина в эфире «5 канала».

«Под каждую видеозапись у нас есть или свидетельство лица, делавшего аудиозапись, или которое было «на картинке», – отметил Лещина.

«Мы сделали три отдельных графика. Один – входа российских войск. Мы показали, какая часть когда заходила, где разгружалась, когда она оттуда ушла. А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график захватов или блокирований украинских военных частей – и там, особенно касаемо конца февраля-начала марта, у нас вообще есть информация по часам или минутам», – добавил он.

Всего в Страсбурге рассматривают пять исков против России – не только об аннексии Крыма, но и об агрессии на Донбассе, доказательства которой украинская сторона намерена предоставить уже через два месяца.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».