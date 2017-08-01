Власти Москвы утвердили окончательный список домов, которые снесут в рамках так называемой программы обновления, в который попали 5 тысяч 144 дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа сообщил, что программа рассчитана до 2032 года.

В рамках реновации жителям, чьи дома попадут под снос, обещают предоставлять «равнозначные» квартиры в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это 1 июля закон об обновлении подписал президент России Владимир Путин.