Засыхающий Крым: что на самом деле происходит с полями полуострова? – Радио Крым.Реалии

Почему в Крыму снижаются площади зеленых полей? Как новые санкции США повлияют на внешнюю политику Кремля? Как российские военные на аннексированном полуострове экспроприируют квартиры украинских граждан?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с президентом украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иваном Томичем, старшим научным сотрудником Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андреем Федоренко, украинским экспертом аграрного рынка, руководителем аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Марией Колесник, украинским политологом-международником Борисом Тизенгаузеном, американским политологом, директором международной организации «Евразийская демократическая инициатива» Питером Залмаевым, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека Максимом Тимочко и спикером Генштаба Вооруженных сил Украины Владиславом Селезневым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.