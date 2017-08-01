МИД Украины призвал мир не признавать «псевдоизбирательные процессы» в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с попытками российских властей организовать в аннексированном Севастополе незаконные выборы и призывает международное сообщество не признавать их результатов. Об этом говорится в опубликованном 1 августа комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с попытками Кремля организовать во временно оккупированном городе Севастополь псевдоизбирательные процессы и другие незаконные действия, в частности путем незаконного утверждения перечня и границ избирательных участков. Очередная попытка государства-оккупанта распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины», – сказано в сообщении.

В МИД добавили, что Украина не признает каких-либо «избирательных процессов», проводимых Кремлем на временно оккупированной территории, и считает их «ничтожными по своей сути и содержанию».

Как указывают в ведомстве, согласно статье 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность «считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом Украины».

МИД Украины призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любых «псевдоизбирательных процессов», проводимых в аннексированном Крыму и Севастополе, а также усилить давление на Россию с целью прекращения ею агрессии против Украины и начала процесса деоккупации Крыма и Севастополя.

На 10 сентября 2017 года в Севастополе назначены выборы российского губернатора города. В этот же день в Севастополе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».