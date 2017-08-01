Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым 5-6 августа в Маниле. Об этом он сообщил 1 августа, отметив, что отношения между Вашингтоном и Москвой «продолжают оставаться напряженными».

При этом Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон работает с Россией и другими странами для создания условий для продолжения переговорного процесса по Сирии. По его словам, США и дальше считают, что президент Сирии Башар аль-Асад должен уйти, а иранские боевики, помогающие сирийским правительственным войскам, должны покинуть страну.

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что несмотря на решение Москвы сократить американский дипломатический корпус и санкции США против России, у сторон до сих пор есть интерес к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом.

Тиллерсон поедет в Филиппины 5 августа в рамках пятидневного турне Южной Азией, во время которого он также посетит Таиланд и Малайзию.