В Севастополе жители сами хоронят мертвых дельфинов

На побережье аннексированного Севастополя стали чаще находить мертвых дельфинов. Представители коммунальных служб города часто отказываются забирать тела дельфинов из моря. Поэтому люди вынуждены сами хоронить мертвых животных. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Обычно к телу мертвого животного привязывают камень, отвозят на лодке подальше от берега и топят. В Любимовке, Андреевке, Каче и других приморских поселках их зарывают в лесополосах.

Недавно мертвого дельфина прибило на расположенный рядом с Херсонесом пляж «Солнечный». Через день на территорию Херсонеса море принесло еще одного мертвого дельфиненка. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, сутки тело животного лежало в воде, разлагалось, издавало неприятный запах. Рядом купались дети и взрослые. На возмущенные звонки жителей коммунальщики не спешили реагировать. По словам жителей, те ссылались на то, что «животное не той породы», поскольку договор на отлов подбор мертвых животных городские службы заключили только по собакам и кошкам.

По информации представителей одной из севастопольских экологических организаций, за последние три месяца к ним поступило около десятка обращений с просьбой помочь убрать мертвых дельфинят с побережья. Экологи часто просят местных лодочников помочь оттащить тело в море. Хозяева плавсредств обычно не отказываются.

Служба спасения дельфинов, которая действовала раньше на базе Севастопольского дельфинария в Артбухте, помогает советами по спасению только живых животных.

В Крыму участились случаи массовой гибели дельфинов. 8 июня на одном из пляжей Керчи был найден дельфин-азовка с раной на голове. Шесть трупов морских млекопитающих накануне нашли на пляже Балаклавы. В мае 2017 года сообщалось о массовой гибели дельфинов на полуострове. Российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура отчиталась о начале расследования по причине массовой гибели дельфинов в районе Черного моря.