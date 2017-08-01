Суд в Москве арестовал имущество экс-депутата Госдумы Вороненкова – адвокат

Басманный суд Москвы 1 августа арестовал имущество погибшего в Киеве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Адвокат Андрей Гривцов сообщил российскому агентству ТАСС, что речь идет о гаражных боксах, местах для машины и драгоценных украшениях, изъятых из сейфа жены Вороненкова Марии Максаковой. По словам Гривцова, он будет обжаловать решение суда, поскольку как защитник не присутствовал на заседании.

В России в отношении Дениса Вороненкова возбудили уголовное дело. По версии следствия, экс-депутат участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков в конце прошлого года переехал из Москвы в Киев вместе с женой, получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». Москва заявила о «провокации» украинских спецслужб.