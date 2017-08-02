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Новости

Афганистан: десятки человек погибли во время нападения на шиитскую мечеть Герата

Место нападения, Герат, Афганистан, 1 августа 2017 года

В Афганистане погибли по меньшей мере 29 человек, 63 ранены при нападении смертника и еще одного вооруженного мужчины в шиитской мечети города Герат 1 августа.

По сообщению местных властей, смертник взорвал себя на входе в мечеть. Tolo-TV информирует, что в это время другой нападавший открыл стрельбу внутри мечети.

Врачи сообщают, что 20 человек погибли на месте, еще 9 умерли в госпитале.

Пока ответственности за нападение никто не взял.

Группировка «Талибан», которая часто стоит за нападениями в Афганистане, обнародовала заявление с отрицанием причастности к этому нападению.

Нападение в мечети Герата произошел на следующий день после атаки на посольство Ирака в Кабуле, унесшей жизни двух человек. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское государство».

В течение только этого года во время нападений в Афганистане погибли более 1700 гражданских лиц.

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