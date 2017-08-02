Сенат США утвердил Кристофера Рэя директором ФБР

Сенат США утвердил 1 августа Кристофера Рэя в должности директора Федерального бюро расследований.

Эта должность оставалась вакантной с мая, с момента неожиданного увольнения президентом США Дональдом Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Это решение является предметом критики со стороны тех, кто считает, что оно было принято для усложнения расследования возможного российского вмешательства в американский избирательный процесс.

50-летний Кристофер Рэй, ранее работавший в министерстве юстиции, заверил сенаторов во время слушаний, что в случае попыток президента оказать давление на ход расследований, которые ведет ФБР, он либо откажется подчиниться этому давлению, либо уйдет в отставку.

Рэй отказался комментировать на слушаниях течение российского расследования, но выразил поддержку Джеймсу Коми, заявив, что ФБР не занимается «охотой на ведьм», как сетовал в свое время президент Трамп.