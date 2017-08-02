Из-за весеннего климатического сбоя в Севастополе почти нет молодых мидий

В аннексированном Севастополе в этом году деликатесные морские мидии дали рекордно малое количество молодого потомства. На камнях в море и на субстратах мидийных ферм практически нет прикрепившихся маленьких мидий. Об этом Крым.Реалии сообщили местные жители, они связали явление с загрязнением морской воды фосфатсодержащими канализационными сбросами.

По мнению сотрудника Севастопольского института природно-технических систем Ирины Казанковой, причиной уменьшения молоди мидий послужили весенние гидрологические природные аномалии.

По ее словам, обычно личинки мидий плавают в толще воды вместе с другими планктонными организмами. На определенной стадии развития холодные течения заносят личинки туда, где есть подходящий субстрат. Однако в этом году направления течений в Севастопольской бухте изменились, и личинки не смогли осесть на камни.

Ученые ждут следующего периода размножения мидий осенью этого года. Если мидий опять будет мало, нужно будет искать причину изменения морских течений, рассказала Казанкова.

Похожие явления сокращения числа мидий были в 2010 году. Тогда из-за высокой температуры воды погибали взрослые особи.

За последние годы в акватории Севастополя и Крыма наблюдается стойкая тенденция деградации естественных поселений мидий. Из-за загрязнения моря и гипоксии (недостатка кислорода в воде) замор морских обитателей происходит чаще.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».