Вице-президент США поприветствовал сопротивление Черногории российскому влиянию

Вице-президент США Майк Пенс высоко оценил лидеров Черногории за их сопротивление влиянию России. На обеде с президентом Филиппом Вуяновичем и другими черногорскими политическими лидерами 1 августа Пенс заявил, что его визит к нации численностью 620 тысяч человек является свидетельством того, что «Америка не имеет малых союзников, а только сильных союзников».

«Ваше мужество, особенно в условиях российского давления, вдохновляет мир, и я поздравляю вас с этим», – отметил вице-президент США.

Черногория, которая вопреки недовольству России недавно стала членом НАТО, является последней остановкой в пределах восточноевропейского тура Майка Пенса, направленного на заверения региональных союзников США в неизменной поддержке Вашингтона. Пенс прибыл в Черногорию после визита в Грузию, где он осудил российскую оккупацию грузинской территории по итогам короткой войны в 2008 году.

Черногория обвиняет Россию в том, что в 2016 году Москва пыталась устроить переворот в этой балканской стране. Россия отвергает эти обвинения.