Белый дом признал, что Трамп помог сыну составить заявление о встрече с россиянами

Белый дом 1 августа признал, что президент США Дональд Трамп помог сыну составить заявление, направленное к изданию The New York Times в связи с сообщением газеты о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, неправильно говорить об этом так, «будто президент надиктовал весь текст письма», как об этом сообщило 1 августа издание The Washington Post. «Однако, как и любой отец на его месте, он дал несколько советов и внес несколько предложений. Никаких неточностей в заявлении не было», – подчеркнула Сандерс.

Помощники президента рекомендовали Трампу раскрыть сразу все детали встречи с Весельницкой. Но Трамп-младший только во втором письме к The New York Times признал, что согласился на встречу с российской юристом, поскольку она пообещала ему компромат на соперника отца в президентской гонке Хиллари Клинтон.

31 июля издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил своего сына, Дональда Трампа-младшего, показать, что его встреча с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 сосредоточивалась в первую очередь на теме усыновления американцами российских детей, а не на президентской кампании.

Газета, ссылаясь на неназванные источники, отметила, что Трамп-старший лично продиктовал сыну заявление, с которым тот вышел к прессе, когда данные о встрече 2016 впервые стали публичными.

Эти утверждения оказались ложными, когда Трамп-младший впоследствии обнародовал электронные письма.

Адвокат Трампа Джей Секьюлоу выдал заявление в ответ на статью в Washington Post. Он назвал обнародованные данные такими, что «не имеют последствий», а толкование этих данных – «дезинформативнимы, неточными и такими, которые не соответствуют действительности».

Встреча членов кампании Трампа с россиянами сейчас стала центральным пунктом расследования в Конгрессе и министерстве юстиции США в связи с вероятными попытками России вмешаться в президентские выборы.