В доме жителя Советского района Крыма прошел обыск – активист

В Советском районе аннексированного Крыма в доме у жителя села Учь-Къую (Восточное) Мамета Куркчи состоялся обыск. Об этом сообщает активист крымскотатарского движения Нариман Джелял в Фейсбуке.

По его словам, крымчанина доставили в местное РОВД.

«Сегодня в шесть утра состоялся обыск в доме крымского татарина Куркчи Мамета в с. Учь-Къую (Восточное) Советского района Крыма. На данный момент сотрудники местной полиции доставили его в РОВД. Наши активисты выясняют причины обыска», – написал Джелял.

Причины пока не известны, Крым.Реалии выясняют подробности.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».