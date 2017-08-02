На байк-шоу «Русский реактор» в Севастополь съедутся российские рок-звезды, каскадеры и циркачи

С 18 по 19 августа на горе Гасфорта в аннексированном Севастополе пройдет байк-шоу «Русский реактор». В нем примут участие гости из других стран, утверждает пресс-служба российского правительства города.

В представлении, которое начнется 18 августа в 19:00, задействуют большое количество движущихся объектов и скульптурных композиций, а также уникальную технику. Перед зрителями выполнят трюки каскадеры на мотоциклах, цирковые артисты и спортсмены. Подготовка многотонных подвижных декораций для шоу началась еще в апреле, сообщил председатель российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

На сцене ожидается выступление российских рок-звезд, в том числе Вячеслава Бутусова, Ольги Кормухиной, Владимира Кузьмина, групп «Декабрь», «Пилот», 7Б, «Черный кофе», «Кипелов» и других. Помимо рок-музыкантов, в кульминационной части программы 18 августа примет участие пианист Юрий Розум.

На 19 августа запланирована масштабная спортивная программа. В районе горы Гасфорта пройдут соревнования по смешанным боевым искусствам, в частности, отборочный тур чемпионата России по MMA. Помимо этого, спортсмены покажут свое мастерство на воде.

В прошлом августе российские байкеры также проводили у горы Гасфорта в Севастополе масштабное байк-шоу «Ковчег спасения».

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» является другом российского президента Владимира Путина.

Александр Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской агрессии украинского Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».