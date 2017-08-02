Украина готовит иск о введении Россией ограничений для судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста, сообщил на встрече с профсоюзами портов 1 августа заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Об этом сказано на сайте министерства.

«Эту проблему мы сейчас решаем совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны. Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судебному ходу. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», – сообщил Лавренюк.

Ранее в июне он сообщал, что Министерство транспорта России подготовило проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

Прокуратура Автономной Республики Крым накануне сообщила, что ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали до 2018 года, сдать в эксплуатацию летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.