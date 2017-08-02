Прокуратура АРК просит крымчан сообщать об отобранном и «национализированном» имуществе

Прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей и вынужденных переселенцев из полуострова сообщать о фактах нарушения их имущественных прав на аннексированном полуострове. Соответствующее обращение опубликовали на сайте ведомства 2 августа.

В прокуратуре АРК напомнили, что ведомство расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения оккупационными властями Крыма как государственным имуществом, так и имуществом частных лиц. Эти действия оккупационных властей подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, и являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

«В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захвачено или имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24) по телефону (044) 569-73-57 или сообщать о таких фактах на электронный адрес: prok.ark@ark.gp.gov.ua», – сказано в сообщении.

В Прокуратуре АРК обещают принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав крымчан и привлечения к ответственности виновных лиц.

После весны 2014 года до марта 2015-го года подконтрольные Кремлю власти Крыма проводили процесс так называемой «национализации». По данным издания Форбс, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».