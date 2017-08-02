В Международный день коренных народов в Киеве проведут «Крымский вечер»

По случаю Международного дня коренных народов мира 9 августа Министерство информационной политики Украины, Меджлис крымскотатарского народа и Американский дом проведут торжественное празднование «Qırım akşami» или «Крымский вечер». Анонс мероприятия опубликовали 2 августа на сайте Мининформа Украины.

Организаторы анонсируют концерт крымскотатарских песен и танцев и выставку об этногенезе, истории и культуре крымскотатарского народа на английском языке, подготовленную Эстонским институтом по правам человека, Министерством информационной политики Украины, Крымскотатарским Ресурсным Центром при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.

«МИП приглашает представителей всех дипломатических учреждений, работающих в Украине, познакомиться с культурой коренного народа Украины, который сейчас живет в условиях оккупации», – сказано в сообщении.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Был утвержден резолюцией Генеральная Ассамблеей ООН в 1994 году.

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».