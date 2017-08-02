Организаторы «Евровидения» изменили регламент после недопуска Самойловой в Украину

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» изменили регламент своего мероприятия после инцидента с российской участницей Юлией Самойловой, которую не пустили в Украину. Об этом говорится в сообщении сайта ESCToday.com, который информирует о новостях ежегодного песенного соревнования.

«Конкурс 2017 в Киеве увидел ряд нежелательных инцидентов, многие из которых почти могли подтолкнуть к потенциальному переносу мероприятия за пределы страны-хозяйки – Украины. Это привело к некоторым изменениям и адаптации к правилам будущих конкурсов «Евровидение», – говорится в сообщении, что ссылается на решение Европейского вещательного союза (EBU).

По этим данным, организаторы «Евровидения» потребовали, чтобы страны-участницы не включали в свои делегации тех людей, которым запрещен въезд в страну-хозяин. Об этом информирует также немецкий сайт конкурса.

Россия не принимала участия в нынешнем «Евровидении» после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской участнице конкурса Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым. В Министерстве иностранных дел России выразили возмущение этим решением.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» выразили разочарование решением Украины, и вместе с тем указали на необходимость уважать законы страны проведения конкурса.

Певица Самойлова выступала в оккупированном Крыму 27 июня 2015. Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма.

Украина регулярно принимает меры к российским артистам, незаконно выступавшим в Крыму.