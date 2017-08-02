День ВДВ России в Симферополе: по центру проехала колонна сигналящих машин

В Симферополе 2 августа отмечают 87-ю годовщину со дня основания советских воздушно-десантных войск.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, по центру Симферополя проехала колонна машин с флагами воздушно-десантных войск. Три мотоцикла и 12 машин в сопровождении патрульного автомобиля ГИБДД проехали от Куйбышевского рынка до площади Советской, там сделали круг, вернулись на площадь Куйбышева, оттуда проехали до Московского кольца, и после этого завернули в парк имени Гагарина, где установлен памятник основателю советских ВДВ – генералу Маркелову.

Во время езды машины все время сигналили, на крыше одной из них сидели два человека в камуфляжных штанах, тельняшках и голубых беретах.

День Воздушно-десантных войск России отмечается 2 августа на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Крым после аннексии Россией также отмечает эту дату.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».