В Минске началось заседание Трехсторонней рабочей группы

Трехсторонняя рабочая группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала свое заседание 2 августа в белорусском Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего президента Леонида Кучмы, Дарка Олифер.

Предыдущая встреча состоялась 19 июля, а 31 июля во время скайп-конференции «минской» гуманитарной подгруппы договорились, что в августе удерживаемых сепаратистами группировок «ДНР» и «ЛНР» людей посетит координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе от ОБСЕ Тони Фриш.

Как сообщил ранее советник председателя СБУ Юрий Тандит, 137 украинцев сегодня находятся в заложниках боевиков на Донбассе. Число пленных продолжает расти. Сепаратисты заявляли о 600 человек, которых они хотели бы обменять, и как уточнила представительница Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, ОРДЛО ультимативно требует освобождения более 60 преступников, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе.