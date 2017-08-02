На пляжах Севастополя работали опасные аттракционы

Развлекательные аттракционы на территории пляжей Парка Победы и Омеги в аннексированном Севастополе не соответствуют законодательным нормам и нарушают требования безопасности. Нарушения выявила инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники департамента сельского хозяйства Севастополя, сообщает 2 июля пресс-служба российского правительства города.

«Большинство аттракционов не имеет допуск на ежегодную (сезонную) эксплуатацию, их операторы не аттестованы, электрооборудование не соответствует требованиям ГОСТа, не организована система технического обслуживания передвижных конструкций. Кроме того, поверхности площадок под установку оборудования в большинстве случаев не соответствуют требованиям безопасности при эксплуатации, так как установлены на открытый грунт или песок под углом, отсутствуют ограждения, концы болтовых соединений не соответствуют требованиям ГОСТа, повреждена тканевая поверхность надувного игрового оборудования», – сказано в сообщении.

Собственников и арендаторов аттракционов привлекут к административной ответственности, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».