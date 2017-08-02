В Германии начали расследование в отношении экс-депутата Бундестага Йорга Таусса в связи с организацией им групповой поездки в аннексированный Крым.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки – преступно. Немецкий экс-депутат Таусс проверил на себе. Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать – будет отвечать перед законом», – написал глава МИД Украины.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на SWR, прокуратура немецкого города Карлсруэ начала расследование против Йорга Таусса, бывшего депутата Бундестага от Социал-демократической партии, в связи с нарушением им «крымских санкций» ЕС.

Расследование было начато по февральскому запросу министерства экономики Германии. Как сообщает издание Handelsblatt, по некоторым данным, расследование ведется в отношении нескольких ответственных.

Таусс возглавляет организацию West-Ost-Gesellschaft (WOG) в Баден-Вюртемберге, которая ранее организовала групповую поездку на аннексированный Россией полуостров вопреки «крымским санкциям» ЕС. Так, в сентябре 2016 года Таусс побывал в Ялте во главе группы из немецкого Баден-Бадена.

Таусс обвинения отвергает и утверждает, что поездка не имела целью получение дохода, и, следовательно, не подлежит наказанию. В ходе следствия в его доме уже были проведены обыски.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.