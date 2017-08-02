За месяц херсонские пограничники выявили более 80 нарушителей порядка въезда в Крым

В июле 2017 года пограничники Херсонского погранотряда выявили более 80 граждан, нарушивших порядок въезда на территорию аннексированного Крыма и выезда из нее. Об этом 2 августа сообщили на сайте Херсонской ОГА

«В июле 2017 года в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах «Каланчак», «Чаплынка» пограничники не пропустили 122 гражданина, из которых 50 иностранцев. Во время проверки документов обнаружили 7 поддельных и 26 недействительных паспортов. За нарушение порядка пребывания на территории Украины к административной ответственности привлекли 21 иностранца и обнаружили 84 граждан, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее», – сказано в сообщении.

Кроме того, в июле херсонские пограничники в 10 случаях обнаружили запрещенные для перемещения товары и предметы на общую сумму свыше 1 млн 100 тысяч гривен.

В целом обстановку на участке Херсонского пограничного отряда назвали напряженной, но контролируемой.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».