Прокурор в Крыму запросил два года лишения свободы для фигуранта «дела крымских диверсантов»

Прокурор на суде в аннексированном Крыму 2 августа запросил два года лишения свободы фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Сторона обвинения на прениях выступила с тем, что вина Сулейманова полностью доказана. Якобы причинен ущерб морской переправе и автовокзалу Севастопольскому на сумму более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн гривен). Я же указал, что абсолютно никаких доказательств реального ущерба представлено не было, все строится на предположениях. Суд абсолютно не учел информацию, которую я представил в прошлом заседании о том, что в деятельности ООО «Морская дирекция» недавно были обнаружены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и, может быть, те 3 млн, которые пытаются списать на Сулейманова, были потеряны в результате нарушения», – рассказал Курбединов Крым.Реалии.

По словам адвоката, последнее слово Сулейманова перенесли на 7 августа.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.