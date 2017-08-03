Украина может получить летальное оружие от США до конца года – политолог

США может предоставить Украине оборонительное вооружение для борьбы с российскими военными на Донбассе в течение 2017 года. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал 2 августа украинский политолог-международник Борис Тизенгаузен.
«Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер делает реальные шаги по предоставлению летального оборонительного оружия для Киева. Речь идет, прежде всего, о противотанковых установках «Джавелин». Учитывая готовность Конгресса усиливать давление на Россию, думаю, что Украина получит какое-то вооружение от США для защиты от российских танков на Донбассе уже до конца 2017 года», – считает эксперт.
Ранее западные СМИ сообщили, что Пентагон и Государственный департамент США уже разработали план предоставления Украине летального оборонительного оружия и ожидают одобрения Белого дома.
В предыдущей администрации США в Государственном департаменте был специальный представитель по делам урегулирования кризиса на оккупированной части украинского Донбасса (Виктория Нуланд).
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