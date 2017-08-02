Суд в Крыму отказал в трудоустройстве борцу за «воссоединение с Россией»

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя отказал пророссийскому активисту Валерию Подъячему в приеме на работу преподавателем из-за условного срока за сепаратизм, который ему присудил в 2011 году украинский суд. Об этом 21 сентября сообщает российский «Интерфакс».

«Российский суд признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины, и установил, что лицам, судимым по таким преступлениям, работать учителями нельзя», – рассказал представитель Подъячего в суде, юрист Олег Бондаренко.

По словам юриста, он подготовил апелляцию в Верховный суд Крыма, и намерен ее подать в конце недели.

«У Подъячего был условный срок, судимость погашена еще в 2013 году. Пункт 6 статьи 86 Уголовного кодекса России говорит, что погашение судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью», – утверждает юрист.

Валерий Подъячий – один из основателей движения «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия». Эта организация была создана в 2005 году и открыто выступала за присоединение Крыма к России.

По роду деятельности Подъячий – преподаватель прикладной математики. До 2016 года он преподавал в Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета. 1 января с ним отказались заключать новый контракт, объяснив это тем, что в соответствии с российским законодательством, преподавательской деятельностью не могут заниматься люди, имеющие судимость.