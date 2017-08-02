МИД Молдовы объявил вице-премьера России Рогозина персоной нон-грата

Официальный Кишинев объявил вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата.

Принять меры по отношению к российскому чиновнику предложил 2 августа глава МИД Молдовы Андрей Галбур, это решение поддержало большинство членов правительства.

Галбур заявил, что причиной мероприятий стали «оскорбительные заявления о Молдове и ее народе», сделанные Рогозиным на телеканале «Россия 24».

«Такие заявления мы не можем рассматривать иначе как вмешательство во внутренние дела нашего государства», – сказал министр иностранных дел Молдовы.

Теперь Рогозину запрещен въезд и транзит через территорию Молдовы.

На прошлой неделе самолет с Рогозиным, которым тот летел на празднование 25-й годовщины российских «миротворческих сил» в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы, был вынужден развернуться и сесть в белорусском Минске, откуда Рогозин затем вернулся в Москву, так и не попав в Молдову.

Рейсовый пассажирский самолет российской авиакомпании S7, которая из-за запрета российским самолетам пользоваться воздушным пространством Украины, летает из Москвы в Кишинев через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, румынские авиадиспетчеры не пустили в воздушное пространство своей страны из-за присутствия в самолете Рогозина как лица из санкционного списка Европейского союза.

Так же авиационные органы Венгрии отказали этому самолету в посадке в Будапеште, где Рогозин надеялся дождаться, что Москва добьется от Бухареста пропустить его.

После этого Рогозин пригрозил санкциями должностным лицам, которые не позволили российской делегации попасть в Молдову.