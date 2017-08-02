Минобороны России отрицает рост потерь в Сирии среди своих военных

Министерство обороны России отрицает резкий рост потерь в Сирии среди российских военных, о чем ранее сообщило агентство Reuters. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков 2 августа обвинил издание в попытке дискредитировать операцию российских войск.

Представитель российского военного ведомства утверждает, что такие сообщения СМИ пытаются выдать за российских военнослужащих «частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным силам и тем более к операции в Сирии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если в Сирии и есть «какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее», то они находятся там не по линии государства и Министерства обороны. Он также заявил, что Кремль не будет проверять официальные данные военных о потерях за время операции в Сирии.

По данным Reuters, изначально 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных специалистов. Таким образом, пишет агентство, потери за этот год значительно выросли по сравнению с предыдущими 15 месяцами российской военной кампании в Сирии, когда погибли по меньшей мере 36 граждан граждан России.