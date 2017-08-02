Мародерство российских военных в Крыму: как нарушают международное право – Радио Крым.Реалии

Как российские военнослужащие нарушают международное гуманитарное право в аннексированном Крыму? Почему жилье украинских военных на полуострове оказалось под угрозой экспроприации? Есть ли возможность у пострадавших отстоять права в международных судах?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека Максимом Тимочко и спикером Генштаба Вооруженных сил Украины Владиславом Селезневым.

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