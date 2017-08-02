Порошенко приветствовал подписание Трампом санкций по России

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание американским президентом Дональдом Трампом нового пакета санкций в отношении России 2 августа. Порошенко подчеркнул, что это «еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов».

«Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США по России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а Президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются в том числе и заполитизированного проекта «Северный поток-2». Они будут действовать до полного освобождения украинской земли», – говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России, сообщают 2 августа в Белом доме.

Сенат США 27 июля проголосовал в поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией.