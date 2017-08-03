На ряде карьеров Ленинского района аннексированного Крыма незаконно добывали полезные ископаемые. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе российского правительства полуострова.

В ведомстве отметили, что подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк во время рабочего визита осмотрел Бондаренковский карьер пильных известняков, Краснопартизанское месторождение флюсового известняка, а также ООО «Лама» в пгт. Багерово, которое занимается добычей песка на карьере.

«Были выявлены объекты, на которых производилась добыча полезных ископаемых с нарушением действующего законодательства. На Бондаренковском карьере пильных известняков, в Северной части которого имеются запасы полезных ископаемых, был выявлен факт несанкционированного складирования отходов», – сообщил Юрий Гоцанюк.

Он также сказал, что ООО «Инсайт» и ООО «ТТС «Рокада» ранее заключили договор на прием грунтов, что при отсутствии разрешительной документации на проведение работ по рекультивации нарушенных земель содержат признаки состава уголовного преступления. ООО «Лама» проводило работы, связанные с нарушением почвенного покрова, добавил чиновник.

По его словам, по итогам проверки составили административные акты.

В связи со стройкой Керченского моста и трассы Таврида на полуострове заявляют о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Подконтрольные России власти полуострова решили покрыть недостачу щебня и других материалов добычей ископаемых в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».