В России суд оштрафовал лоукостер «Победа» за требование оплатить провоз рюкзака

В России суд оштрафовал на 100 тысяч рублей (около 40 тыс грн – КР) российский лоукостер «Победа» за требование к пассажиру оплатить провоз рюкзака.

Как сообщает 2 августа Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в ведомство обратилась женщина, которая планировала лететь рейсом Чебоксары – Москва, при этом из багажа у нее имелся только рюкзак весом менее 10 килограммов – это соответствует правилам авиакомпании.

Авиакомпания «Победа» не раз оказывалась в центре скандалов. В апреле российский лоукостер отказался пустить на борт мать с ребенком, страдающим детским церебральным параличом. В середине марта следователи начали проверку инцидента в самолете с волейболистом Александром Кимеровым, которого сняли с рейса из-за «длинных ног».

Российскую компанию критикуют за задержки рейсов и большое количество дополнительных платежей за услуги на борту самолета. В авиакомпании отвергают подобные претензии.