Афганистан: смертник напал на иностранный конвой, есть жертвы

В Афганистане смертник совершил нападение на конвой иностранных войск, сообщается о погибших и раненых. По сообщению миссии НАТО в Афганистане, это произошло 2 августа у Кандагара.

В миссии НАТО, известной как Resolute Support, не назвали количество и гражданство пострадавших.

По информации представителя местной полиции Зии Дуран, нападение было совершено в районе Даман, на юге от Кандагара.

Сейчас ответственности за атаку никто не взял.

Это произошло на следующий день после нападения на шиитскую мечеть в Герате, в результате чего погибли 33 человека.

Сейчас в Афганистане находится около 13 000 войск США и НАТО. Вашингтон рассматривает возможность увеличить численность своего контингента в этой стране.