Кредиты крымчан: заплатить и остаться в долгу – Радио Крым.Реалии

Как крымчане будут возвращать долги украинским банкам по новой процедуре? Может ли Украина вернуть наследие художника Ивана Айвазовского? Почему Молдова объявила персоной нон-грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с украинским адвокатом, главой Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг Дмитрием Дугиновым, главой координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму Викторией Жуковской, заместителем министра культуры Украины Тамарой Мазур, научным сотрудником Киевского музея русского искусства Марьяной Кружковой, доцентом кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Дмитрием Ковалем, украинским политологом Дмитрием Левусем и российским политическим обозревателем Иваном Преображенским.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.