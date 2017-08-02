В Крыму умер отец фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Абильтарова – Чубаров

В Крыму умер Сейран Абильтаров, отец фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Рустема Абильтарова. Об этом 2 августа сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, похороны (дженазе) состоятся в четверг 3 августа в Бахчисарае.

«Теперь мы являемся очевидцами еще одной драматической специфики оккупированного Крыма – родные не могут проводить умерших близких в последний путь, поскольку незаконно лишены свободы – одни содержатся в Симферопольском СИЗО, другие перемещены на территорию материковой России. Недавно хоронили Алие ханум, маму политзаключенного, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, теперь – Сейран агъа, отца политзаключенного Рустема Абильтарова. Пусть Всевышний даст возможность как можно скорее вычистить Крым от человеконенавистничества, привнесенного апологетами и адептами «русского мира», – отметил Рефат Чубаров.

В начале июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» до 12 сентября.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман-крымских татар, а также в местном кафе. Представители ФСБ России задержали четверых бахчисарайцев: Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».