В Симферополе завершили строительные работы в новом СИЗО – правозащитник

В Симферополе 1 августа завершили общестроительные работы на строительстве нового СИЗО. Об этом сообщил Крым.Реалии 2 августа координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров со ссылкой на информацию крымского управления Федеральной службы исполнения наказания России.

«На наш запрос получен ответ, что фактические работы по подготовке строительной площадки начались 12 января 2016 года. Ориентировочная дата получения заключения и разрешения на ввод в эксплуатацию – 1 декабря 2017 года. Общестроительные работы по зданиям, входящим в объект строительства с предчистовой отделкой, завершены 1 августа 2017 года», – рассказал правозащитник.

Абдурешит Джеппаров отметил, что следственный изолятор в Симферополе переполнен и не отвечает ни международным, ни российским официальным требованиям по содержанию заключенных.

«Ситуация с действующим симферопольским СИЗО вызывает острую озабоченность Крымской контактной группы по правам человека. Оттуда поступают жалобы на переполненность камер, некачественное питание и медицинское обслуживание», – прокомментировал Крым.Реалии Джеппаров.

Как сообщил правозащитник, в Симферополе ведется строительство нового СИЗО, но здание введут в эксплуатацию не раньше декабря 2017 года.

По информации правозащитника, в письме крымского управления Федеральной службы исполнения наказания России отмечается, что новый следственный изолятор рассчитан на 366 мест. Открытие объекта предполагается в начале 2018 года.

Российский адвокат Николай Полозов назвал «адскими» условия содержания арестантов в симферопольском СИЗО. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждала, что условия содержания заключенных в Крыму зачастую не соответствуют нормам.