Суд по «делу Умерова» отказался приобщить резолюцию ООН, где Крым назван оккупированным

В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде во время заседания по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова судья отказался приобщить к делу резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря 2016 года о правах человека в Крыму. Об этом рассказал 2 августа Ильми Умеров после заседания суда.

«Суд отклонил это, таким образом, как бы отделив дело Ильми Умерова от общей ситуации в мире. Если весь мир признает Автономную Республику Крым территорией Украины, и я это тоже признаю, то это как бы их не интересует. Их интересует только то что написано в экспертизе», – сказал Ильми Умеров в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке Заиром Смедляевым.

Правозащитник Александр Подрабинек, комментируя отклонение ходатайства, подчеркнул, что судья не понимает важности этого документа.

«Мне показалось, что судья искренне не понимает, что это правовой документ, и что он характеризует то, что Ильми Умеров действовал в правовом поле, которое признает мировое сообщество. Он просто этого искренне не понимает. Они недоумевают, как это может быть, что ООН издает некоторый правовой документ, который следует учитывать, в том числе в России», – заявил Подрабинек.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря 2016 года была принята резолюция о правах человека в аннексированном Россией Крыму. Впервые в документах ООН Россия была названа «государством-оккупантом», а Крым и Севастополь – «временно оккупированной территорией».

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.