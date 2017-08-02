В Крыму установят памятник Фиделю Кастро – Полонский

В Крыму в начале августа установят памятник кубинскому лидеру Фиделю Кастро, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Дмитрия Полонского.

По его словам, открытие памятника состоится 5 августа на закрытии фестиваля «Extreme Крым-2017», автором памятника является крымский скульптор Виктор Крузман. Основа монумента выполнена из известняка с мраморными вкраплениями.

«Это будет монумент, состоящий из нескольких элементов. Главным из них станет изображение легендарного команданте. На монументе высечены его цитаты», – сказал Полонский.

Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в Гаване в возрасте 90 лет. С 26 ноября в стране был объявлен девятидневный траур.

Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым – 2017» проходит на побережье мыса Тарханкут.