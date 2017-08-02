МИД России вызвал посла Молдовы из-за объявления Рогозина персоной нон-грата

Министерство иностранных дел России 2 августа вызвало посла Молдовы Андрея Негуцу в связи с объявлением российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове.

По сообщению российского МИД, послу выразили «решительный протест» из-за решения, принятого молдавским правительством.

«Было подчеркнуто, что российская сторона в течение последних лет последовательно работает над развитием активных отношений с Молдовой. Хорошо известны принятые меры в торгово-экономической области, в сфере миграции, на других направлениях нашего взаимодействия. С этим контрастируют безответственные шаги Кишинева, направленные на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений», – говорится в заявлении.

2 августа правительство Молдовы объявило вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата.

Как заявил глава МИД Молдовы Андрей Галбур, причиной этого стали «оскорбительные заявления о Молдове и ее народе», сделанные Рогозиным на телеканале «Россия 24».

Теперь Рогозину запрещен въезд и транзит через территорию Молдовы.

На прошлой неделе самолет с Рогозиным, которым тот летел на празднование 25-й годовщины российских «миротворческих сил» в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы, был вынужден развернуться и сесть в белорусском Минске, откуда Рогозин затем вернулся в Москву, так и не попав в Молдову.

Рейсовый пассажирский самолет российской авиакомпании S7, которая из-за запрета российским самолетам пользоваться воздушным пространством Украины, летает из Москвы в Кишинев через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, румынские авиадиспетчеры не пустили в воздушное пространство своей страны из-за присутствия в самолете Рогозина как лица из санкционного списка Европейского союза.

Так же авиационные органы Венгрии отказали этому самолету в посадке в Будапеште, где Рогозин надеялся дождаться, что Москва добьется от Бухареста пропустить его.

После этого Рогозин пригрозил санкциями должностным лицам, которые не позволили российской делегации попасть в Молдову.