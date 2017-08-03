Абхазия: 60 человек пострадали из-за взрывов на складах боеприпасов

В Абхазии 60 человек пострадали во время взрыва на складе боеприпасов, среди них – 35 граждан России, 27 россиян госпитализированы. Об этом сообщает «посольство России» в этом сепаратистском регионе Грузии.

Взрывы на складе боеприпасов в Гудаутском районе Абхазии начались 2 августа в 15:30 по киевскому времени, после чего произошел пожар. Пострадавшие туристы, преимущественно, принимали грязевые ванны на источниках, расположенных рядом со складом.

Россия признала независимость Абхазии после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему считает Абхазию частью Грузии, а Тбилиси настаивает, что Москва оккупировала территорию Абхазии и Южной Осетии.