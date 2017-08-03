В Севастополе задержали замначальника полиции – Следком России

В аннексированном Севастополе задержали заместителя начальника отделения полиции по Нахимовскому району за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по Севастополю.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 Уголовного кодекса России.

«Следствием установлено, что с середины марта по конец мая 2017 года замначальника отделения полиции, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан на вверенной ему территории, передавал через sms-сообщения предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, сведения об умерших, чтобы тот быстрее своих конкурентов мог начать оказывать соответствующие услуги», – говорится в сообщении.

За предоставление этих данных замначальника полиции получал денежные вознаграждения и имущественные услуги.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».