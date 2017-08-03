На суде по делу журналиста Николая Семены продолжится допрос свидетелей

Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе 3 августа проведет очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого обвиняют в «сепаратизме». На нем продолжится допрос свидетелей.

На прошлом заседании по делу Николая Семены суд приобщил к материалам дела резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята в декабре 2016 года и содержит абзац о правах журналиста.

19 декабря 2016 года Генассамблея ООН поддержала резолюцию «о нарушении страной-оккупантом Россией прав человека в Автономной Республике Крым». Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, а Автономная Республика Крым названа временно оккупированной Россией территорией.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России произвела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.