В результате взрыва в Абхазии погибли две россиянки – СМИ

В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии погибли две гражданки России. Как сообщает «Интерфакс», их тела были обнаружены в четверг утром.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Абхазии заявили, что россиянки, приехавшие из Санкт-Петербурга, катались на лошадях в окрестностях склада, когда произошел взрыв. Их знакомая из Подольска выжила, у нее сломана рука.

Всего в результате взрыва, который произошел днем 2 августа, пострадали 60 человек, более половины из которых – российские туристы. О причинах инцидента не сообщается.

Взрывы на складе боеприпасов в Гудаутском районе Абхазии начались 2 августа в 15:30 по киевскому времени, после чего произошел пожар. Пострадавшие туристы, преимущественно, принимали грязевые ванны на источниках, расположенных рядом со складом.

Россия признала независимость Абхазии после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему считает Абхазию частью Грузии, а Тбилиси настаивает, что Москва оккупировала территорию Абхазии и Южной Осетии.