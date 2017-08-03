Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма обязала 17 предприятий полуострова выплатить своим сотрудникам более 70 млн рублей (29,9 млн гривен – КР) заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Принятыми прокуратурой мерами выявлено 17 организаций, уклонявшихся от статистического наблюдения либо не являвшихся объектом такового. В целом по представлениям прокуратуры погашено 70,6 млн рублей задолженности по заработной плате», – говорится в сообщении.

В частности, в ходе проверки прокуроры выявили у ООО «Институт «Шельф» задолженность по зарплате перед 170 работниками. Общая сумма долга на предприятии составила 11,4 млн рублей. Также возбуждены три уголовных дела по невыплате зарплаты работникам на феодосийском предприятии «Архитектурно-строительная компания «Омега», красногвардейском ООО «Октябрьское» и сакском муниципальном унитарном предприятии «КП «Уют».

Российское Министерство экономического развития полуострова опубликовало отчет, где указано, что реальный сектор экономики вырос с 26 процентов до почти 42 процентов. В нем также говорится, что уровень безработицы на полуострове снизился в 4 раза, а потребность предприятий в рабочей силе выросла в 3 раза.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».