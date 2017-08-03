Президент Ирана Хасан Роугани начал второй срок в должности

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 3 августа официально одобрил переизбрание Хасана Роугани на пост президента страны.

«Я подтверждаю голосование и назначаю вас президентом республики», – заявил Хаменеи на церемонии в Тегеране, в которой приняли участие иранские официальные лица и иностранные представители.

68-летний представитель умеренного крыла в иранском руководстве получил право на второй срок, выиграв майские выборы.

5 августа Хасан Роугани должен принести присягу в иранском парламенте.