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Новости

Президент Ирана Хасан Роугани начал второй срок в должности

Аятолла Али Хаменеи подтверждает полномочия президента Ирана Хасана Роугани, Тегеран, 3 августа 2017

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 3 августа официально одобрил переизбрание Хасана Роугани на пост президента страны.

«Я подтверждаю голосование и назначаю вас президентом республики», – заявил Хаменеи на церемонии в Тегеране, в которой приняли участие иранские официальные лица и иностранные представители.

68-летний представитель умеренного крыла в иранском руководстве получил право на второй срок, выиграв майские выборы.

5 августа Хасан Роугани должен принести присягу в иранском парламенте.

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